Gökçe Bahadır aşkı komşuda buldu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, yeni aşkını Ege’de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek’te tanıştığı Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüşüyor.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Efe Duru ile ilişkisi geçen aralıkta noktalanan Gökçe Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde “Ufak Tefek Cinayetler” dizisiyle gündemde olan oyuncu, D Maris içinde hizmet vermeye başlayan Manos adlı restoranın işletmecisi Yiannis Magkos ile görüşmeye başladı.

Oyuncunun, Magkos ile Vogue’un 100. sayısı nedeniyle temmuz başında D Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi.

Manos’un oğlu

Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu... Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi adasında hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu.