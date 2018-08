İbrahim Tatlıses: Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum

Eski eşinin her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Oğlu İdo hakkında da konuşan Tatlıses şunları söyledi;

"İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor. Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana ‘yok baba o büyük, ayıp olur’ diyor. Bunu ben de Derya Tuna’da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk.

Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye… Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir."