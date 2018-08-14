Ali Özbir'den kadın takipçisine küfürlü cevap!

Esra Erol'un yapımcı eşi Ali Özbir yine bir kadın takipçisiyle sosyal medyada tartıştı. Daha önce Alişan'la nişan attığı dönem baldızıyla ilgili "Alişan ile Eda Erol ayrılmış, üzülmeyelim. Ablası canlı yayında barıştırır, reyting" yazan Nur Yerlitaş için "O katanayı Allah'a havale ediyorum" mesajını yazan ve sık sık takipçilerine sert cevaplar veren Özbir, şimdi de "Bazen gülmek lazım" notuyla paylaştığı fotoğrafının altına yorum yazan kadına çıkıştı.

Özbir, "Esra Erol senin neyine aşık oldu acaba?" yorumunu yazan takipçisine karşı sessiz kalmadı ve "Sana mı sorsaydı sokuk" cevabını yazdı. Bu mesajlamayı görenler "sokuk" kelimesinin anlamını birbirine sordu. Başka bir takipçi de "Sokuk ne demek, terbiyeye davet ediyorum" yazınca Özbir, "Ne demek bir bak bana DM'den yaz" şeklinde yanıt verdi.