Mert Fırat: Biz sahada 6 kişiyiz!

Türkiye’deki üniversitelerde sadece 3 tane kadın rektör bulunmasına Mert Fırat’tan tepki geldi.

Sosyal sorunlara, kadın-erkek eşitsizliğine, hayvan ve insan haklarına aykırı gelişmelere gösterdiği tepkilerle bilinen Mert Fırat, Türkiye’de kadın profesör oranının yüzde 31 olmasına rağmen, sadece 3 kadın rektörün üniversitelerde görev yapmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Fırat, ” ‘Kadınlar üretiyor erkekler yönetiyor’ Sadece Üniversiteler de değil her alanda maalesef durum bu. Futbolda kural gereği 11 kişilik takım 6 kişi kaldığında, maçı hükmen kaybeder, biz sahada 6 kişiyiz!!! Devam etmek istiyorsak, eşitlenecek ve gücümüze güç katacağız” dedi.