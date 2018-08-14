Ünlü dizilerin yönetmeni hayatını kaybetti!

Ünlü yönetmen Cankat Ergin hayatını kaybetti. Bir süredir ALS hastalığından tedavi görmekte olan Ergin, Mudanya'da yaşıyordu.
Önceki gün ağırlaşarak Ergin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ünlü yönetmen Cankat Ergin, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini yitirdi.
1966 yılında Çanakkale'de doğan Cankat Ergin Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Ergin'in televizyon için çektiği diziler;
Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)