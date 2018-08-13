Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden ayrılan Deniz Çakır kendisi için ‘veda mesajı’ paylaşan Oktay Kaynarca’yı takipten çıkardı. Özel yaşamı gerekçe gösterilerek ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki rolüne son verilen Deniz Çakır, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sevenlerine veda etmişti.

Yaptığı açıklamada, ‘Bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet… Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim’ sözlerini kullandı.

‘YOLLARIMIZ AYRILSA DA’ DEMİŞTİ…

Rol arkadaşı Oktay Kaynarca da rol arkadaşının ayrılmasının ardından sosyal medyadan Çakır’a destek verdi. Ünlü oyuncu şu cümleleri kullandı, “Sevgili Deniz harika bir arkadaş, harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla… Yolun açık şansın çoook olsun…”

Ancak Çakır, Oktay Kaynarca’yı sosyal medyada takipten çıkardı.