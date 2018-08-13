İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna hangi usta oyuncu katıldı?

Star'ın sevilen dizisi, üçüncü sezonuna da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Star'ın reyting rekortmeni 'İstanbullu Gelin' dizisi, üçüncü sezonuna da yine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğuna oturduğu O3 Medya imzalı dizinin çok konuşulan başarılı senaryosuna Deniz Akçay imza atıyor. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi sevilen oyuncuların rollerine devam edeceği diziye yeni sezonda ilk etapta 2 yeni karakterin katılacağı öğrenildi.

Karakterlerden biri Aslı Enver ve Özcan Deniz'in kızları Yaz olacak. Yaz rolünü canlandıracak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayış sürüyor. Dizinin yeni sezondaki diğer önemli karakteri için de yapım şirketinin usta oyuncu Meral Çetinkaya ile imza aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun dizide Boran ailesine yakın çarpıcı bir role hayat vereceği konuşuluyor. Meral Çetinkaya, aynı zamanda Mahsun Kırmızıgül'ün eylül ayında İzmir'de çekeceği 'Mucize 2' filminin kadrosunda da yer alıyor.