Hakan Ural'ın anlattıkları şoke etti: Polis geldi ve...

Hakan Ural’ın TV8’de yayınlanan programında ilginç bir olay yaşandı.

Ural’ın TV8’de bu sabah yayınlanan magazin programında “suç duyurusunda bulunuyorum” diyerek anlattığı olaya göre, “Gel Konuşalım” adlı programın kamera arkasında çalışan İrem adlı genç kadın, kız kardeşiyle oturduğu Ortaköy’de bir cafe’de kendini Avukat olarak tanıtan bir kişinin işletmeciyi çağırarak “Bu kızların şortu çok kısa ben rahatsız oluyorum kaldırın” dediğini, işletme sahibinin “ne münasebet” diyerek müşteri ile tartışmaya girdiğini ve en sonunda Polis’in cafe’ye intikal ettiğini anlattı..

POLİS: AYAĞA KALK BAKALIM, ŞORTUN NE KADAR KISA

Ural, “cafe’ye gelen polisler, kendini Avukat olarak tanıtan kişiye, “sen ne karışıyorsun” demek yerine kadınlara “ayağa kalkın bakalım, şortlarınız ne kadar kısa bakacağız” diyerek kızları ayağa kaldırdığını anlattı.

URAL: SAVCILIĞA SESLENİYORUM

TV8 ekranından savcılığa seslenen Ural, hem Avukat hakkında hem de polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. “Bu akıllara zarar bir durum, bu hasta ruhlu insanların acil yakalanması lazım” dedi.