Ali Ağaoğlu doğum gününden bir gün önce dede oldu. En güzel hediyesini alan Ağaoğlu, gelinine bakın ne hediye etti...

İş adamı Ali Ağaoğlu dede oldu. Ağaoğlu'na bu mutluluğu yaşatan, tek nikahlı eşi Sema Ağaoğlu'ndan olan oğlu Alican Ağaoğlu ile evli olan gelini Miray Ağaoğlu oldu.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:

"(Küçük Hanımım) diye hitap ettiği sondan bir önceki sevgilisi Petek Ertüre'den 5 yaşında bir oğlu olan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, önceki gün dede oldu. Ali Ağaoğlu'na bu mutluluğu yaşatan, geçen ay ilk ve tek nikahlı eşi Sema Ağaoğlu'ndan olan oğlu Alican Ağaoğlu ile evlenen gelini Miray Ağaoğlu oldu. Miray Hanım, önceki akşam Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 'ışığın kaynağı' anlamına gelen Alin adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi.

Görenlerin söylediğine göre, 3.5 kilo doğan Alin'in de, anne Miray Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyiymiş.

LÜKS DAİRE HEDİYE ETTİ

Yarın 64 yaşına basacak olan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi alamazdı herhalde. Müjdeli haberi alır almaz eşi Sema Hanım ile hastaneye koşan ve mutluluktan ayakları yere basmadığı konuşulan Ali Ağaoğlu, torunu için cömertliğini de konuşturmuş. Ağa'nın, torununa Maslak 1453'ten lüks bir daire hediye ettiğini öğrendim.

'Önce bebek, sonra nikah' modasına uyan, iki yıllık beraberliklerinin ardından geçen ay başında sessiz sedasız nikah masasına oturan Alican-Miray Ağaoğlu çifti, kızlarını sağlıkla kucaklarına aldıkları için mutluluktan havalara uçuyormuş. Kızlarını sağlıkla büyütürler inşallah."