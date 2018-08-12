Haluk Levent açıkladı: Hepiniz adına bakanlığa gidiyorum

Bursa'da korkutan yangın! İşte dehşet kareler

Yurt genelinde yaşanan kimi orman yangınlarının ardından buralarda yaşanacak bir rant tehlikesine dikkat çeken şarkıcı Haluk Levent, geride bıraktığımız yıl bu konudaki duyarlılığını ve kararlılığını göstermiş ve Şeytan Sofrası’nda yaşanan yangın sonrası açılan alanın yeniden ağaçlandırılmasını sağlamıştı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos 2017’de çıkan yangında 3 hektarı aşkın ormanlık alan küle dönmüş, nedeni belirlenemeyen yangında sabotaj iddiaları gündeme gelmişti. Müzisyen Haluk Levent’in sosyal medyadan “ağacın partisi olmaz” diyerek yaptığı Ayvalık’ta fidan dikme çağrısına Orman Bakanlığı’ndan olumlu yanıt gelmiş ve Levent’in çabaları karşılık bulmuştu.

ŞİMDİ DE BURSA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Haluk Levent şimdi de geride bıraktığımız gün Bursa’da gerçekleşen orman yangınıyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Yangının gerçekleştiği alanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı şunları yazdı: Mudanya’daki orman yangınından fotoğraf… Ayvalık Şeytan sofrası yangını gibi parsel parsel ölçülü yakıyorlar artık yüzsüzler. Haftaya Bakanlığa gidiyorum. Buraya da fidan dikimi müracaatı yapacağız hepiniz adına. Buraya da villa DİKTİRMEYECEĞİZ!”