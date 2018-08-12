Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk için kesenin ağzını açtı

Her ne kadar Beyazıt Öztürk cephesi sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşımda bulunmamış olsa da şimdi de Beyaz’ın programda alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Yeni sezona jüri kadrosunda köklü değişikliklerle girecek olan ‘O Ses Türkiye’de ilk olarak Gökhan Özoğuz jüri koltuğunu bıraktığını açıklamış ardından da Yıldız Tilbe benzer bir açıklamada bulunmuştu.

BEYAZ’A BÖLÜM BAŞI 100 BİN LİRA

Türk televizyonlarında yıllardır şovmenlik yapan ve kendi adını taşıyan şov programıyla pek çok nesil büyüten Beyaz, kariyerinde farklı bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü şovmen böylesi önemli bir kariyer değişikliği için yüklü miktarda paraya imza attı. İddialara göre bölüm başı 100 bin lira alacak olan Beyaz’ın aylık geliri 400 bin lira olacak.

'HEM MODERATÖR HEM JÜRİ'



Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söylemişti: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”