Kenan Doğulu: 'Akılcı ve mantıklı davranalım'

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, ‘Türk askerinin ülke içinde ve dışında terörle mücadelesi’ne yönelik bir soruya "Üstesinden gelinemeyecek zorluk yoktur. Yeter ki çözüm odaklı, akılcı ve mantıklı davranalım” ifadesiyle cevap verdi.

Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Kenan Doğulu, "1997'de Cumhuriyet Bayramı için yeniden düzenlediğiniz 10. Yıl Marşı hâlâ büyük ilgiyle dinleniyor. 95 yılda ülkemiz birçok zorlu süreçten geçti. Türk askeri hem içeride, hem de dışarıda terörle kararlı biçimde mücadele ediyor. Bu süreçle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Her duyduğumda iyi ki yapmışız dediğim bir proje. Hem yeni nesle aktarılıyor, hem de meydanlarda, özel günlerde daha iyi bir ses kalitesiyle çalınıyor 10. Yıl Marşı. Millet olarak birbirimize hep sahip çıktık, çıkacağız. Her karanlık gecenin ardında bir aydınlık sabah olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Cumhuriyetimizi, Atatürk ve fikir arkadaşlarının rüyasını ilelebet savunup geliştirmeye çalışacağız. Birlikten güç doğar. Hoşgörülü, çalışkan, üretken, bilim, sanat ve fikir dolu olmalıyız. Üstesinden gelinemeyecek zorluk yoktur. Yeter ki çözüm odaklı, akılcı ve mantıklı davranalım."Kenan Doğlu