Vartolu Sadettin muradına erdi

Başarılı oyuncular Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, bu akşam Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlendi.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, “En mutlu günümüz festival gibi olsun” fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirdi. Çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya’dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos’ta ağırladı.

Cansu Tosun’un Cuma akşamı gerçekleşen kına gecesine katılan konuklar, Cumartesi sabahına yoga eğitimi ile başlayıp tüm günü festival havasında geçirdi.

Piuevents organizasyon firmasının organize ettiği düğün törenine Gökçe Bahadır, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Leyla Lydia Tuğutlu, Şebnem Bozoklu, Şebnem Hassanisoughi, Elifcan Ongurlar gibi ünlü isimler de katıldı.

Cansu Tosun’un şahitliğini oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu üstlenirken Erkan Kolçak Köstendil’in şahitliğini ise oyuncu olan kuzeni Bülent Şakrak üstlendi.

Ayvalık’tan özel olarak bu düğün için gelen ve sahne alan “Tezgah” grubu gece boyu misafirleri coşturdu.