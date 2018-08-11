Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da sürpriz ayrılık

Oyuncu Deniz Çakır, üç sezondur başrolünü Oktay Kaynarca'yla paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' isimli dizinin kadrosundan çıkarıldı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem karakterine can veren oyuncu, yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

ÖZEL HAYATI İŞİNDEN ETTİ

Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Deniz Çakır'ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.

Gerekçe olarak ise Deniz Çakır'ın çalkantılı özel hayatı gösterildi.

'DENİZ İLE VEDALAŞTIK'

Haberlerin ardından yapımcı Bahadır Özdener Instagram sayfasında Deniz Çakır'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Ayrılık vakti... Deniz ile vedalaştık. Olgunla da. Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır.

Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi.



Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir..."

Güvenç Dağüstün ile aşk yaşayan Deniz Çakır ise iddialara dair henüz bir açıklama yapmadı. Çakır Instagram hesabından aşk fotoğrafı paylaşmayı ise ihmal etmedi. (Milliyet)