Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in gergin anları

Sandal ve Jahovic yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Mustafa Sandal, boşandığı eşi Emina Jahovic ile aylar sonra Bozburun’a demir atan teknede (ortak kullandıkları tekne) buluştu. İkili arasında tartışma çıktı ve gergin geçen konuşmanın ardından moraller bozuldu.

Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı eşi Emine Jahovic, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre; 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde objektiflere takıldı. Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emine Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi. Sinirlerine hakim olamayan Emina Jahovic bir anda yerinden kalkıp el hareketi yaptı. Teknenin en ön kısmına giden ve yalnız başına güneşlenmeye başlayan Emina'nın, telefonu ile sürekli oynaması ve facetime (görüntülü konuşma) yapması dikkat çekti.

Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, Teknenin üst kısmında ne yapacağını şaşırdı. Gerginlikten bir ileri bir geri giden Mustafa Sandal, sonrasında tekrar güneşlenmeye başladı.

Akşam saatlerinde tekneden inmek için bir araya gelen ikilinin, birbirlerinin yüzüne bakmaması ve konuşmaması dikkat çekti. Boşanma protokolüne göre tekneyi Emina Jahovic, yılın 3 ayı istediği şekilde kullanma hakkına sahip.

Öte yandan Emina Jahovic, geçen pazar Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda söylediği; "Ömür boyu sürmesi için evlendim. Ama bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım" sözleriyle evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini vurgulamıştı.