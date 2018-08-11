Mehmet Aslantuğ hangi diziyle ekrana dönüyor?

Son olarak Konya'da çekilen 'Direniş Karatay' filminde 'Emir Celaleddin Karatay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, geçen haftalarda Gold Film ile el sıkışmıştı.

Proje seçimi konusunda çok titiz olduğu bilinen Aslantuğ'un İstanbul'da çekilecek 'Kardeş Çocukları' isimli dizide başrol oynayacağı öğrenildi. Star TV ile görüşülen dizinin senaryosu 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık imzası taşıyor.

Çekimlerine ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.