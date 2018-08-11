Nur Yerlitaş'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Beynindeki kitle nedeniyle 6 Ağustos 2018, Pazartesi günü Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından ameliyat edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün taburcu edildi.

Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nur Yerlitaş’ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Nur Hanım 6 Ağustos Pazartesi günü opere edilmiş, ardından Yoğum Bakım ve Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde takipleri yapılmıştır. Bu süreç içerisinde Sayın Yerlitaş'ın herhangi bir sorunu olmamıştır. Alınan örneklerden elde edilen sonuçlar Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibince değerlendirilmiş ve hastanın tedavi planı yapılmıştır. Bir süre evde istirahati takiben tedavi süreci ayaktan devam edecektir.''