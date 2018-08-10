Ünlü çiftten bebek açıklaması

Sözcü- Aracının plakasının 'FBA' olması üzerine bebek sorusu sorulan Fahriye, bebek istediklerinin müjdesini verdi.

Oyuncu Burak Özçivit, tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve psikiyatri tedavisi gördüğüyle ilgili iddiaları reddederek basın mensuplarına bir açıklama yapmıştı. Yaşanan bu olay sonrası çift ilk kez Bebek’te objektiflere takıldı.

“ZAMANI GELDİĞİNDE MUTLAKA ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUZ”

Fahriye Evcen, yeni aldıkları araç plakasının FBA olmasıyla ilgili, ‘A’ harfinin ne anlama geldiğini soran ve konuyu bebeğe yorumlayan gazetecilere, “Çok fenasınız. Tamamen tesadüf. Zamanı geldiğinde mutlaka çocuk yapmak istiyoruz” yanıtını verdi.