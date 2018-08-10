10 Ağustos 2018 08:34

Ünlü çiftten bebek açıklaması

Ünlü çiftten bebek açıklaması
Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.
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Sözcü- Aracının plakasının 'FBA' olması üzerine bebek sorusu sorulan Fahriye, bebek istediklerinin müjdesini verdi.

Oyuncu Burak Özçivit, tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve psikiyatri tedavisi gördüğüyle ilgili iddiaları reddederek basın mensuplarına bir açıklama yapmıştı. Yaşanan bu olay sonrası çift ilk kez Bebek’te objektiflere takıldı.

“ZAMANI GELDİĞİNDE MUTLAKA ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUZ”

Fahriye Evcen, yeni aldıkları araç plakasının FBA olmasıyla ilgili, ‘A’ harfinin ne anlama geldiğini soran ve konuyu bebeğe yorumlayan gazetecilere, “Çok fenasınız. Tamamen tesadüf. Zamanı geldiğinde mutlaka çocuk yapmak istiyoruz” yanıtını verdi.

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