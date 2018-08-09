Çağla Şıkel'in yeni adresi belli oldu

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Çağla Şıkel hangi kanalda program sunacağını köşesinde açıkladı. Şıkel, son olarak Kanal D'de hafta sonu yayınlanan Magazin D prormanın sunuculuğunu yapmıştı.

Ali Eyüboğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle;

ÇAĞLA ŞIKEL, FOX’TA PROGRAM SUNACAK

Ulusal kanalların yeni yayın döneminin gündüz kuşağında ekrana getireceği yeni programlar, şimdiden netleşmeye başladı. FOX’un yeni sezonda gündüz kuşağının ekran yüzlerinden biri Çağla Şıkel olacak. Modelin yapacağı programın adı netleşmedi ama içeriği belli. Şıkel’in sunacağı canlı yayın, Zahide Yetiş’in ATV ve Show TV’de yaptığı projenin benzeri olacak. Her gün seyircilerin de katılacağı iki saatlik stüdyo programında Şıkel, diyetisyen, doktor, estetik ve güzellik uzmanlarını konuk edecek.