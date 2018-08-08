Athena Gökhan'dan 'O Ses Türkiye' kararı

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5 yıl boyunca keyifle yaptığım 'O Ses Türkiye’de yer almayacağım” diye belirtti.

Özoğuz, kişisel Instagram hesabından, "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım 'O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

İşte o paylaşım: