Etiler'de yapılan polis çevirmesine takılan aranjör Emrah Karaduman, görüntü alan muhabirlere yakalandı. 500 bin TL değerindeki aracının trafik sigortasını yaptırmadığı için ceza yiyen Karaduman, “Sigortayı unuttuk, size mahçup olduk. Gerçekten sigorta için bir uyarı gelmesi gerek araç sahiplerine. Tarihlerini yoğun tempodan dolayı unutabiliyor insan. Neyse ki hemen sözleşmemi yaptım” şeklinde konuştu.
2 Mart 2018 08:57
500 bin liralık unutkanlık!
Aleyna Tilki'nin aranjörü ve yakın dostu olarak çok büyük bir kitle tarafından tanınan Emrah Karaduman polis çevirmesine takıldı.
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