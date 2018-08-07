Ünlü oyuncudan itiraf: Korkunç bir kariyerim var...

Ateş'in kariyerindeki dördüncü korku filmi olan Siccin 5, 17 Ağustos'ta vizyona girecek. Merve Ateş daha önce yine Alper Mestçi'nin yönettiği Siccin, Üç Harfliler 3: Karabüyü ve Siccin 4'te de rol aldı. Bu sene 8. sınıfa başlayacak olmasına rağmen oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Merve Ateş “Dört korku filminde başrol oynadıktan sonra korkunç bir kariyerim var diyebilirim. Siccin 5'i ve gelecek olan yorumları da büyük bir merakla bekliyorum” dedi.

Merve Ateş'in bir başka dikkat çeken yanı ise hem Üç Harfliler 3: Karabüyü hem de Siccin 5 filminin afişlerinde yer alması oldu.

EN SON ‘MASUM’DA YER ALDI

Korku filmlerinin yanı sıra birçok dizi ve sinema projesinde de gördüğümüz Ateş, en son Masum dizisinde Elif karakterine de hayat vermişti.

Merve Ateş, Siccin 5'te canlandırdığı Hale karakterini ise şöyle anlatıyor: “Hale değişik görünümlü ve oldukça tuhaf davranışlar sergileyen, annesi, akli dengesi tam anlamı ile yerinde olmayan babaannesi ve halası ile aynı evde yaşayan pek de hayat dolu olmayan 12 yaşında bir kız. Babasız doğmuş ve biraz da onun özlemi ile büyüyen Hale aniden bir gece tuhaf bir rüya görüyor ve ailesi ile birlikte kendisinin hayatı da kabusa dönüyor.”