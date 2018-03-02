Ahmet Kural'dan o sözlere açıklama

“Hiç âşık olmadım” şakaymış!

Ahmet Kural, bizim İsmail Bayrak’a verdiği röportajda “Hiç âşık olmadım” dedi, ortalık yıkıldı.

Geçen gün Murat Cemcir’le başrolü paylaştığı “Ailecek Şaşkınız” filminin özel gösterimi öncesinde beraberdik Ahmet’le.

“Aşka inanmıyor olamazsın, niye böyle konuştun?” diye sordum, şöyle cevap verdi:

“Şaka yaptım!”

Bir değil, birçok kez âşık olmuş tabii ki Ahmet.

Şu anda bir sevgilisi olmadığından belli ki rahatça makarasını yapıyor aşk meşk olaylarının.

Ahmet’in bu şakası bir yana, yakında üflemeli sazlar için ders almaya başlayacağını öğrendim.

“Ney üflerdim zaten, Konya’da 10 yıl Mevlana’nın türbesinin yakınındaki evde oturdum ne de olsa” dedi.

Ahmet Kural’ın müziğe zaten var olan ilgisi daha da derinleşiyor anlayacağınız.

“Ailecek Şaşkınız”a gelince...

Yarından itibaren 900 kopya ile vizyonda olacak.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bursa, İzmir ve Ankara galaları ise oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek.

İkilinin İstanbul dışındaki hayranlarına duyurmuş olalım.