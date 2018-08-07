Yasak Elma dizisinden flaş Talat Bulut kararı!

Talat Bulut'un başrol oynadığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verdi. Bunun üzerine sevilen dizinin yapımcısı, yeni sezon için kararını açıkladı.

Talat Bulut hakkında başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verdi.

Diziye Talat Bulut'la devam edilecek mi?

Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; takipsizlik kararı ve ünlü oyuncunun dizideki akıbeti masaya yatırıldı.

FOX dizisi 'Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, söz konusu karar sonrası toplantı yaptıklarını ve Talat Bulut ile devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Böylece 62 yaşındaki oyuncu, şu an tatilde olan dizinin ikinci sezonunda da başrolde yer alacak.

'Bu davayı kesinlikle kazanacağız'

'Yasak Elma' setinde Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm sorumlusunun avukatı Sibel Önder, '2. Sayfa' canlı yayınına telefonla bağlandı. Bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklayan avukat, " Biz, alınan bu takipsizlik kararına itiraz edeceğiz. "Taciz eylemini gerçekleştirecek olan kişinin, tenhada sıkıştırması gerekmektedir" açıklaması bulunuyor dosyada. Söz konusu yaşanan olay da bir taciz vakasıdır. Dosyada, şüpheli tarafından dinlenen tanıklar var. Talat Bulut, hakkında verilen takipsizlik kararı doğru bir karar değil. Ben, bu davayı kesinlikle kazanacağımıza inanıyorum. Özge'nin, bu sektörde tacize uğradığına dair iddialar var. Takipsizlik kararın alınması için geçerli bir sebep yok. Yetersizlik denilmiyor da takipsizlik kararı veriliyor. Bu dosya, burada bitmemiştir. Ortada bir aklanma durumu yok. Karar henüz çıkmadı. Üst mahkeme kararını verecek. Hukuki süreç bitmedi, davayı kazanacağız. Sözleşmeye istinaden, Talat Bulut ile çalışmaya devam edebilirler. Bunlar bizi ilgilendiren kısım değil. Biz, mağdur olan 19 yaşındaki bir kızın sesini duyurmaya çalışıyoruz." dedi.