Ebru Gündeş Reza Zarrab’ı sildi mi? Flaş hamle

Sözcü- Eşi Reza Zarrab'ın İran'a yönelik ambargo davası nedeniyle ABD'de göz hapsinde bulunmasından dolayı zor günler geçiren Ebru Gündeş, yaz ayını geçirmek için Dubai Marina'da lüks bir rezidans kiralamıştı.

Gündeş, uzun zamandır değişiklikler yaptırmak istediği tartışmalı yalısını, tatili fırsat bilerek tadilata aldırdı.

Beykoz Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanatçı Ebru Gündeş, şu sıralar yalısını tekrar restore ettirme kararı aldı.

REZA’YI SİLDİ Mİ?

Kanlıca’daki villalarının kapısındaki arma ilk zamanlar herkes tarafından merak edilmişti. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, armanın isminin ’60 yıl’ arması olduğunu açıklamıştı. Çift, her fırsatta birbirlerine verdikleri ayrılmama sözü olarak bu sembolü gösteriyordu. Armanın sırrı ise “Biz 60 yılımızı beraber geçireceğiz” sözü olduğu anlaşılmıştı.

YALININ SEMBOLÜ ARMA KALDIRILIYOR MU?

Ebru Gündeş şu sıralar evini tadilata soktu. Tadilat sırasında ise çiftin birbirlerine verdiği 60 yıl evli kalma sözünün sembolü olan armanın kapıda olmadığı görüldüİşte Ebru Gündeş’in yalısının son hali;