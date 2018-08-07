Irmak Ünal'dan Anıl Tetik açıklaması!

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün sevgilisi Kasım Garipoğlu’nu ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı.

Gecede sürpriz bir yakınlaşmanın yaşandığı iddia edildi. Emre Karabacak’tan geçen sene boşanan Irmak Ünal, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Anıl Tetik’le gece boyunca sarmaş dolaş dans ettiği haberle yansıdı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Irmak Ünal ve Anıl Tetik mekân kapısından el ele çıktı. Ancak flaşlar art arda patlayınca Tetik, Ünal’ın elini bırakarak hızla taksiye yöneldi.

Irmak Ünal'dan iddialara yanıt

Irmak Ünal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Anıl Tetik ile iddialarına yanıt verdi. Ünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: