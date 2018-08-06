Nur Yerlitaş beyin ameliyatı oldu

Modacı Nur Yerlitaş’ın ameliyatı Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yerlitaş’ın beyninde bir problem gördüklerini ifade ederek, “Bunun üzerine Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün, beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat edildi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur Hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek” dedi.

YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

Çuhadaroğlu, Yerlitaş’ın durumunun kontrol edildiğini belirterek, ‘Beyin kanseri olup olmadığı’na yönelik soruya “Patolojiden net olarak böyle bir sonuç gelmeden beyinde ya da vücutta gördüğümüz hiçbir kitleyi baştan kanser olarak adlandırmıyoruz. Bunun için veriye ihtiyacımız var ve takipteyiz” cevabını verdi.

Yerlitaş’ın 2-3 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.