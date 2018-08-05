Genç oyuncudan acı haber!

Verdiği vefat haberleriyle tanınan Onur Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in motor kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Akay’ın aktardığına göre, 21 yaşındaki Tükenmez, Şişli'de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerin motorunu aldı ve gezmeye çıktı. Şişli Postanesi’nin önünde bir araba Tükenmez’e çarptı ve kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu ise kurtulamadı.

LİSE DÖRTTEN BU YANA DEK OYUNCULUK YAPIYORDU

Türenmez’in Kiralık Aşk dizisinin setinde Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye’nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefinin beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.