5 Ağustos 2018 20:43

Cüneyt Arkın'dan kötü haber!

Cüneyt Arkın'dan kötü haber!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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