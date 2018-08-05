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5 Ağustos 2018 20:43
Cüneyt Arkın'dan kötü haber!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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