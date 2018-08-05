Demet Özdemir'e anlamlı destek: 'Herkese tavsiye ederim'

Demet Özdemir yıllar önce bir klipte dans ettiğinin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Seçkin Özdemir ve kız arkadaşı Demet Özdemir, bir süredir Etiler’de kiralık ev bulmak için emlakçı emlakçı geziyor.

İkilinin bu arayışı, “Aynı evde yaşama kararı aldılar” söylentisinin yayılmasına yol açtı.

SEVGİLİSİNE DESTEK

Demet Özdemir'in, yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

Çok konuşulan görüntülerden sonra Demet Özdemir'in sevgilisi Seçkin Özdemir'den manidar bir paylaşım geldi. Seçkin Özdemir "Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederim. " tweetini adeta sevgilisinin dans videoları eleştirenlere cevap niteliğindeydi.

Seçkin Özdemir'in sevgilisini destek oması takipçileri tarafından takdir topladı.