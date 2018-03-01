Acun Ilıcalı, İstanbul'un en lüks projesinden yer aldı

Televizyonun dahi çocuğu Acun Ilıcalı, Acun Medya binasına ek yeni bir bina satın aldı. Ilıcalı'nın satın aldığı yer, İstanbul'un en lüks ofis projelerinden biri olarak biliniyor.

Türkiye'deki reyting başarısının ardından dünyaya açılma kararı alan Acun, Levent'teki mevcut binaya sığamayınca ultra lüks yeni bir iş yeri satın aldı.

TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acun yeni bina için tercihini, Seba Office Boulevard projesinden yana kullandı. 6 katlı ultra lüks yeni ofiste şu an tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

YURT DIŞI YAPIMLARI İÇİN ALDI

Yeni ofiste Acun'un yurt dışında yaptığı programları yürüten 300 ila 350 arasında değişen çalışanın bulunacağı gelen haberler arasında. Acun Medya binası ile yeni binanın arasında bulunan mesafe ise 1,5 kilometreye yakın.

İSTANBUL'UN EN LÜKS PROJELERİNDEN

Seba İnşaat tarafından yapılan proje İstanbul'un en lüks ofis projelerinden biri olarak biliniyor. Spor salonlarından restoranlara, geniş toplantı salonlarından spa merkezine kadar her türlü lüksün sunulduğu proje için Acun'un ne kadar ödediği ise henüz bilinmiyor.