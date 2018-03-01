Gözlerden uzak aşkı mont detayı ele verdi

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy'u paylaştığı videodaki 'mont' detayı ele verdi.

Oyuncu çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Öyle ki Sarp Levendoğlu (36) nereye, sevgilisi Derya Şensoy (28) oraya...

SEVGİLİSİNİ KIYIDAN İZLEDİ

Kite sörf tutkunu olan Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz gün dondurucu soğuğa rağmen Kilyos'ta denize girmişti. Sevgilisiyle Kilyos'a giden Derya Şensoy ise yakışıklı oyuncuyu kıyıdan izledi.

SEVGİLİSİNİN MONTUNU GİYDİ

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir ara çok üşüyen Derya Şensoy, sevgilisinin montunu giyip ısınmaya çalıştı.

Güzel oyuncu, Levendoğlu ile fotoğrafını paylaşmaktan kaçınsa da aşkının montuyla çekilen videosunu yayınlayarak herkese ilişkinin devam ettiğini ilan etmiş oldu.

Derya Şensoy, meslektaşı Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nın evliliğinin bitmesinin nedeni olarak gösterilmişti.