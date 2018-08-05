Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını olta yöntemiyle çalan ve çökertilen ‘Ducky Layne’ çetesinin mağdurları nasıl tuzağa düşürüldüklerini anlattı.

Çoğu ünlü isimlerden oluşan 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapan, “Ducky Layne” çetesi geçen yıl İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla çökertilmişti.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, 18-25 yaş grubu arasında olan 18 çete üyesi hakkında açılan davada mağdurlar, hesaplarının nasıl ele geçirildiğini anlattı. “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atan şebekenin üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

İŞTE ÇETENiN AĞINA DÜŞEN MAĞDURLARIN İFADELERİ:

Gamze Özçelik: E-postaya tıklayınca çalındı

Instagram hesabının doğrulanmış rozet almaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabının ele geçirildiğini anladım.

Balçiçek İlter: Özel fotoğraflarla korkuttular

IBAN numarası verilen hesaba 750 TL göndermemi istediler. Aksi halde telefonumdaki özel fotoğraflarımı paylaşacaklarını söyleyerek tehdit edildim.

Seda Akgül: 'Para vermezsen sileriz' tehdidi

Akgül hesabını çalanların WhatsApptan kendisiyle irtibata geçtiğini, para göndermemesi durumunda hesabını sileceklerini söyleyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Bülent Şakrak: Hackerler 5 bin TL istedi

Şakrak, hesabı çalan hackerlerin kendisinden 5 bin TL istediklerini, yoksa eşi Ceyda Düvenci’nin hesabını da çalacakları yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Aslı Omag: İki sefer 500 TL gönderdim

Hesabımın iadesi için 5.000 TL para istediler. Pazarlıkla 500 TL’ye düşürdüm. Parayı Zcapbank yöntemiyle gönderdim. Ertesi gün bir 500 TL daha gönderdim.

Erdal Özyağcılar: ‘Hesabında açık bulduk’ dediler

Instagram ismiyle gelen mesaja tıklamamla hesabım ele geçirildi. WhatsApp’a, 'Instagram hesabını da açık bulduk, konuşabilir miyiz' şeklinde mesaj atıldı.