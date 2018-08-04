Demet Akalın'ın uçağında panik anları

ADANA'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine konser vermek için giden Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. Akalın, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

DHA - Mersin'de verdiği konserin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek için Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen Demet Akalın, bindiği uçakta bir yolcunun 'Çantamda bomba var' dediğini iddia etti. İsmi öğrenilemeyen yolcunun, doktor olduğun belirten Akalın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şahsın, polislere, şaka yaptığı belirterek uçaktan indiğini belirten Akalın, uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde kalktığını söyledi.