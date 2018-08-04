Tuncay Şanlı o iddialara cevap verdi

Melis Sayım, eski sevgilisi Tuncay Şanlı'ya 20 bin TL'lik nafaka davası açmıştı. Şanlı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açılan davayı yayın organlarından öğrendiğini söyleyen Şanlı, "Basında yer alan, karşı tarafın dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddialar gerçek dışı olmakla birlikte, tarafıma yöneltilen bu asılsız iddialar beni derinden etkilemiştir" dedi



Melis Sayım, eski sevgilisi Tuncay Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istemişti. Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürmüştü.



Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istemişti. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etmişti.

TUNCAY ŞANLI'DAN AÇIKLAMA

Tuncay Şanlı, eski sevgilisi Melis Sayım'ın açtığı 20 bin TL'lik nafaka davasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir açıklamada bulundu. Açılan davayı yayın organlarından öğrendiğini söyleyen Şanlı, şu açıklamalarda bulundu:

Kamuoyuna, dün şahsım hakkında basında yer alan, oğlum Ömer Şanlı'nın annesi tarafından açılan nafaka davasını ben de sizler gibi yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayım.



Öncelikle belirtmek isterim ki; basında yer alan, karşı tarafın dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddialar gerçek dışı olmakla birlikte, tarafıma yöneltilen bu asılsız iddialar beni derinden etkilemiştir.



Bir diğer önemli konu ise, "Tuncay Şanlı hamile sevgilisini doğuma 4 gün kala aldattı" şeklinde çıkan haberler gerçeklikten uzak olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedef alan asılsız haberlerdir.

Melis Hanım ve ben hamilelik sürecini ilişkimiz bittikten sonra öğrendik. Şu an halen devam etmekte olan birlikteliğimin ise, Melis Hanım'la birlikte olduğumuz süreçle kesişen hiçbir dönem yoktur.



Hamilelik sürecini öğrendiğim andan itibaren bir baba adayı olarak üzerime düşen görevleri yerine getireceğimi Melis Hanım'a ilettim. Hamileliğin olumsuz etkilenmemesi ve çocuğumun zarar görmemesi için özel hayatımı gizli tutmaya çalıştım.



Nitekim bu hassas süreçte, bir baba olarak üzerime düşen sorumlulukların bilinci ile maddi ve manevi görevlerimi layığıyla yerine getirdim. Tarafıma yöneltilen bu asılsız iddiaların aksini kanıtlayabilecek belgelere sahip olmama rağmen, para konusunun henüz 2 aylık olan çocuğumun üzerinden mevzubahis edilerek gündeme getirilmesini şiddetle kınıyorum. Saygılarımla...