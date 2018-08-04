Çukur dizisi ne zaman başlayacak sorusu sevilen dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur dizisi için yeni sezon tarih bilgisi araştırılıyor. Peki, Çukur dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Çukur dizisinin, sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Sezon finalinde yayınlanan, kafalarda soru işaretleri bırakan olayların aydınlanacağı yeni sezonun başlangıç tarihi yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan bir açıklama olup olmadığını öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Çukur'un merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez koptu ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kaldı. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yarattı.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?