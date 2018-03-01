Demet Akalın, Hande Yener'in çıkarttığı kararı kaldırttı

Popçu Hande Yener, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın'dan şikayetçi olmuştu.

İnceleme sonucu Demet Akalın hakkında iki ay uzaklaştırma kararı verilmişti. Ünlü şarkıcı, bu süre içerisinde meslektaşı Hande Yener'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuşmayı sürdürdüğü takdirde 3 gün hapis cezası alacaktı.

Hukuki süreçte bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Karara itiraz eden Demet Akalın’ın lehine karar alan mahkeme uzaklaştırma kararını kaldırdı.(sözcü)