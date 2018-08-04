Şok iddia! Talat Bulut'un yerine o mu geliyor?

Med Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy, bu olay sonrasında dava açılması durumunda Talat Bulut ile çalışamayacakları ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

Ancak adli tatilin de araya girmesiyle birlikte bir sonuç alınamadı. Adli tatil 31 Ağustos’ta bitiyor. Savcının kararına göre yeni bir oyuncu arayışına girileceği şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Yeni sezon çekimlerine ise kısa bir süre sonra başlanacak.

Pek çok haberde Talat Bulut’un kadrodan çıkarıldığı ile ilgili haberler yapıldı. Med Yapım’dan resmi olarak bir açıklama yapılmasa da Talat Bulut’un yeni sezonda olmayacağı ve çoktan yeni bir oyuncu arayışına girildiği anlaşılıyor.

Konu sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Yapılan yorumlarda ve pek çok mecrada Talat Bulut’un yerine Serhan Yavaş’ın düşünüldüğü şeklindeki kulis dedikodularına yer veriliyor.