Oyuncu Coşkun Göğen’i kahreden acı

Antalya’da yaşayan Türk sinemasının sevilen karakter oyuncusu ‘Tecavüzcü Coşkun’ lakaplı Coşkun Göğen’in ortancı kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Göğen’in yaşamını yitirdiğini, ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından duyurdu.

Engin Evin paylaşımında, “Canım Coşkun’umun biricik kızı Dünya’mızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun’um başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen’in cenazesi, yarın Antalya’da toprağa verilecek. Coşkun Göğen’in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.