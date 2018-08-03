Çocuklar Duymasın'da yeni sezon sürprizi

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan,Z eyno Gönenç, Volkan Severcan, Baran Erdoğan, Melek Şahin, Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu gibi isimlerin yer aldığı sevilen diziye ünlü youtuber Buse Sinem İren de dahil oldu.

Buse Sinem İren dizide Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek.



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Çocuklar Duymasın dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosuna Havuç'un eşi rolüyle Buse Sinem İren'in de katıldığı Çocuklar Duymasın yeni sezonuyla 12 Ağustos Pazar akşamı Kanal D'de olacak.

Birol Güven'in yapımcısı ve senaristi olduğu Çocuklar Duymasın, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Herkesin Eylül ayında ekrana dönmesini beklediği Çocuklar Duymasın yeni sezonu erken açıyor. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle 12 Ağustos Pazar akşamı ekranlarda olacak.