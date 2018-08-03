Seçkin Piriler ve Meral Kaplan kavga etti mi?

Yakın arkadaş oldukları bilinen Seçkin Piriler ve Meral Kaplan’ın büyük bir kavga ettiği iddia edilmişti.

Saç saça baş başa kavga ettikleri söylentilerine yanıt ilk olarak Seçkin Piriler’den geldi. Peki, sosyal medyadan açıklamada bulunan Seçkin Piriler ne söyledi?

İddialara göre; Bodrum-Gündoğan'daki evinde tatil yapan Seçkin Piriler, evinde ağırladığı Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocuklarıyla ilgili uyarıda bulunmasına çok sinirlendi. Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı. Magazin programlarına da konu olan bu haber ardından Seçkin Piriler, Meral Kaplan’la çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak açıklamada bulundu.

Meral Kaplan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Piriler, şu notu yazdı:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral'le barıştık bile aramızda problem yoktur.Eğer bu arada basından arkadaşlarımızı bu olayı inkar ettiğimiz için zor durumda bıraktıysak özür dileriz."