İrem Derici'den radikal karar

Altı yaşında girdiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nde müzik eğitimi almaya başlayan şarkıcı İrem Derici, gurur duyduğu geçmişini üzerinde taşımak istemiş ve o döneme ait öğrenci kartının fotoğrafını tişörtüne bastırmıştı.

Bu tercihi sonrasında haber olan İrem Derici, sosyal medya hesabından gazete kupürünü paylaştı ve aldığı radikal kararı da takipçilerine şu sözlerle açıkladı: “Elalemin fotoğraflarıyla bezeli tişörtleri giydik yıllarca, artık kendi mazimi taşıyacağım üzerimde…” Derici, yaptığı bir başka paylaşımda bu defa çocukluk yıllarına ait olan bir fotoğrafın bulunduğu tişörtle sevenlerinin karşısına çıktı.