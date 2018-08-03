Deniz Çakır koruma kararı aldırdı!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün'le bir eğlence mekanında kavga ederek karakolluk olan Yüksel Volkan hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Bodrum’da bir eğlence mekanına sevgilisi Güvenç Dağüstün’le giden oyuncu Deniz Çakır, aynı mekanda bulunan Yüksel Volkan’la tartışmış, kavgaya dönüşen tartışma karakolda bitmişti.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Deniz Çakır, daha önce aynı arkadaş çevresinde bulundukları Yüksel Volkan’ın, kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını savunarak koruma kararı talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme, Yüksel Volkan’ın 1 ay süre ile Deniz Çakır’a yönelik hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, tedbire uymaması halinde ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.