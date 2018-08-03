Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi kondu

Geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş’ın hastalığı nüksetti. Ünlü modacıya beyin kanseri teşhisi kondu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.