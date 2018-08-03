Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk sürprizi!

TV8'in patronu Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' ekibine katıldı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; İki gün önce yeni yayın dönemiyle ilgili, TV8 ekranında “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. “Beyaz Show” programıyla tanınan Beyazıt Öztürk “O Ses Türkiye” ekibine katıldı.

Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi:

“Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”