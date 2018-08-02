Yolanthe'nin yarı çıplak fotoğrafı olay oldu!

Galatasaray’da bir dönem top koşturan eşi Wesley Sneijder’in peşinden Türkiye’ye gelen Yolanthe Cabau, burada kaldığı süre zarfında Türk insanı tarafında çok sevilmiş ve Galatasaray taraftarının yengesi olmuştu.

Eski bir model olan Cabau, ülkemizde bulunduğu süre zarfında bazı moda defilelerinde boy göstermiş hatta bir de sinema filminde oynamıştı. Dolu dolu geçen Türkiye macerasının ardından şimdilerde yeni projeler peşinde koşturan ve bir de dizide oynayan Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından Ibiza’da gerçekleştirilen bir çekime ait fotoğraf paylaştı.

Üç yaşında bir çocuk annesi olan Yolanthe kalçasının açıkta olduğu fotoğrafı; “Yaptığın şey değil nasıl yaptığın… Gördüğün gibi değil ona nasıl baktığın… Hayatın böyle değil onu nasıl yaşadığın…” notuyla paylaştı.

Yolanthe’nin fotoğrafına eşinin yaptığı yorum dikkat çekti. Sneijder, "Tanıdığım en tatlı ruh. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.