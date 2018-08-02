Oyuncu Birce Akalay, ekonomide son durumu değerlendirdiği tweeti söyle:
"Neler oluyor diye sormuş twitter;
Dolar 5 TL
Euro 5.80 TL
Benzin 6.30 TL
Motorin 5.75 TL
Doğalgaza %50 zam
Elektriğe %14 zam
Ekmeğe %20 zam
Ulaşıma %25 zam
Süte %33 zam
Tereyağına %65 zam
Yumurtaya %27 zam
Kuzu etine 15 TL zam
Dana etine 12 TL zam"
2 Ağustos 2018 13:35
Birce Akalay'dan AKP'nin ekonomiyi getirdiği durumu özetleyen tweet
Oyuncu Birce Akalay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı mesajında AKP hükümetinin ekonomiyi getirdiği durumu özetledi.
Oyuncu Birce Akalay, ekonomide son durumu değerlendirdiği tweeti söyle:
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