Birlikte tatile çıkmışlardı: Birbirlerine girdiler!

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan'la kavga etti.

Teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; eski manken Seçkin Piriler, oyuncu Meral Kaplan’ın “Çocukların herkesi rahatsız ediyor, çocuklarınla ilgilen” demesine sinirlendi. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan'da çocukları ve yakın arkadaşı Meral Kaplan ile birlikte tatil yapıyordu. İkilinin plajda herkesin gözü önünde başlayan tartışması evde zirve yaptı.

Seçkin Piriler, anneliğini eleştiren Meral Kaplan'a "Sen mi bana anneliği öğreteceksin?" cevabını verdi. Hemen eşyalarını toplamaya başlayan Kaplan, bavullarının dışarıya atıldığını görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun, tartışma sonrası yakınlarına "Kolum çizik içinde kaldı" dediği öğrenildi.

Meral Kaplan, yakın arkadaşı Seçkin Piriler'le yaşadığı bu olay sonrası çocuklarını da alıp İstanbul’a döndü.