Cem Yılmaz o haberlere ateş püskürdü

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi. Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği iddialarına yanıt veren komedyen, çıkan haberlere ateş püskürdü.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi.

Sürpriz bir şekilde aşk yaşayamaya başlayan ve herkesin gözdesi haline gelen ikili, haklarında çıkan son haberlere ateş püskürdü.

Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.

Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi.

Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi.

Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.