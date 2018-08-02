Lima-Hara aşkı tam gaz: Date night

Adriana Lima ile Metin Hara, Manchester United-Real Madrid maçını izledi.

Brezilyalı manken Adriana Lima, sevgilisi Türk yazar Metin Hara ile birlikte, Amerika'nın Miami kentinde düzenlenen Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Manchester United-Real Madrid maçını izledi.

Geçen yılın haziran ayından beri beraber olan Adriana Lima ile Metin Hara, Manchester United-Real Madrid maçını birlikte seyretti.

İkili Amerika'nın Miami kentinde düzenlenen Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Manchester United-Real Madrid maçından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

36 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği, etkinlik için deri şort ve sade bir bluzdan oluşan siyah kombinasyonuyla hayranlarının beğenisini topladı.